Delhi NCR News: पेड़ों की शाखाओं में छिपीं 50 से अधिक स्ट्रीट लाइटें, सड़कों पर छाया अंधेरा

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-कोहरे का मौसम शुरू होने से पहले पेड़ों की छंटाई कराने की मांग, फॉरेस्ट विभाग से कार्रवाई की अपीलवसुंधरा एंक्लेव में पेड़ों की बड़ी-बड़ी शाखाओं के कारण सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। इलाके में 50 से अधिक स्ट्रीट लाइटें पेड़ों की शाखाओं और पत्तों से ढक गई हैं। लाइटें जलने के बावजूद उनकी रोशनी सड़क तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे रात के समय वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों को आशंका है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सर्दियों में कोहरे के दौरान हादसे हो सकते हैं।इलाके की प्रमुख सड़कों के किनारे कई पुराने और बड़े पेड़ लगे हुए हैं। इनकी शाखाएं काफी फैल गई हैं। कई जगह पेड़ों की शाखाएं स्ट्रीट लाइटों के आसपास तक पहुंच गई हैं। इससे लाइटों की रोशनी पत्तों के बीच ही रुक जाती है और सड़क पर अंधेरा बना रहता है। रात के समय दोपहिया वाहन चालकों, कार सवारों और पैदल राहगीरों को आगे का रास्ता देखने में परेशानी होती है।