फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Monitoring fields via satellite imagery; AI to determine crop type and yield

Delhi NCR News: सैटेलाइट तस्वीरों से खेतों की निगरानी, एआई बताएगा फसल और पैदावार

Tue, 22 Sep 2026 08:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:24 PM IST
विज्ञापन
-आईआईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने तैयार किया खेतों का डेटा मॉडल
विज्ञापन


बुवाई-कटाई की तारीख और मौसम के असर का भी लगेगा अनुमान, 388 खेतों के आंकड़ों पर मॉडल तैयार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। खेती करने वाले किसानों के लिए यह तकनीक छोटे और बिखरे खेतों में भी फसल की सटीक जानकारी जुटाने में मददगार हो सकती है। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित एक डेटा मॉडल तैयार किया है। यह खेत के स्तर तक जानकारी जुटाकर बुवाई, कटाई और मौसम के प्रभाव का अनुमान लगाने में मदद करेगा।
शोधकर्ताओं गौरव अरोड़ा, जेवी मीनाक्षी, दीपांशु सैनी और साकेत आनंद ने एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संदीप महतो और टी. जयरामन के साथ मिलकर यह शोध किया है। इसमें सैटेलाइट तस्वीरों को खेतों से जुटाए गए वास्तविक आंकड़ों से जोड़ा गया। विकसित ‘सिकल’ डेटासेट में तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा के 388 खेतों से 2,370 मौसमी नमूने शामिल हैं। इसमें 21 तरह की फसलों और करीब 2.09 लाख सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया।
विज्ञापन

शोध के अनुसार धान की बुवाई की तारीख का अनुमान करीब 2.3 दिन और कटाई का अनुमान करीब नौ दिन की सटीकता से लगाया गया। आगे इसे देश के अन्य हिस्सों और फसलों तक विस्तार देने की योजना है। तकनीक से फसल बीमा, सरकारी खरीद और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कृषि नीतियों में मदद मिल सकती है। आईआईआईटी दिल्ली एआई4एग्री वेब डैशबोर्ड भी विकसित कर रहा है, जिससे शोधकर्ता और नीति निर्माता खेती से जुड़े विश्लेषण हासिल कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed