Delhi NCR News: विश्व शांति यात्रा से शांति और एकता का दिया संदेश

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कार्यक्रम में मैं शांति हूं का संदेश प्रमुखता से रखा गया। यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेम अवतार मैत्रेय दादाश्रीजी की प्रेरणा से विश्व शांति प्रार्थना का शुभारंभ रहा। समिति के महासचिव मित्र प्रवेश ने कहा कि भारत की पहचान विविधता में एकता की रही है और विश्व शांति यात्रा इसी भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास है। आयोजकों के अनुसार भारत के बाहर 23 से अधिक देशों और 100 शहरों में भी लोगों ने यात्रा के माध्यम से मैं शांति हूं का संदेश दिया। संवाद

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नई दिल्ली। शांति, सद्भाव और मानवीय एकता का संदेश लेकर अखिल भारतीय आध्यात्मिक समिति की ओर से विश्व शांति यात्रा 2026 का आयोजन किया गया। देशभर के 35 से अधिक स्थानों पर निकाली गई इस यात्रा में 10 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। दिल्ली में कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने पदयात्रा कर शांति और एकता का संदेश दिया।