फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Mental health awareness session organized

Delhi NCR News: मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित

Thu, 15 Oct 2026 06:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
पूर्वी दिल्ली। इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन (आईआरएसए) की दिल्ली यूनिट ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किया। इसमें आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कई प्रतिभागी वेबेक्स के माध्यम से ऑनलाइन भी जुड़े। कार्यक्रम में दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) में मनोरोग विज्ञान के प्रोफेसर और जेरिएट्रिक मेंटल हेल्थ विभाग के प्रमुख डॉ. ओम प्रकाश ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने तनाव को नियंत्रित करने, भावनाओं को संतुलित रखने और रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छी आदतें अपनाने के व्यावहारिक तरीके बताए। इस अवसर पर आयकर आयुक्त और लेखिका आईआरएस सुब्रता प्रकाश ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने भावनात्मक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और काम तथा निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed