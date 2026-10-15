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पद से बड़ा चरित्र और सिद्धांत : हर्ष मल्होत्रा

Thu, 15 Oct 2026 07:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:00 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की जन्म जयंती पर बुधवार को दिल्ली भाजपा कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेशाध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और खुराना की पत्नी राज खुराना सहित वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मदन लाल खुराना भारतीय राजनीति में आदर्शों और सिद्धांतों के प्रतीक थे। वर्ष 1995 में जैन हवाला मामले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने संदेश दिया कि पद से बड़ा चरित्र और सिद्धांत होते हैं।कार्यक्रम में ओपी बब्बर, मूलचंद चावला, वेद व्यास महाजन सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो
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