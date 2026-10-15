फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Allegations of molestation at DU's journalism institute; inquiry committee set up

Delhi NCR News: डीयू के पत्रकारिता संस्थान में छेड़छाड़ के आरोप, जांच कमेटी गठित

Thu, 15 Oct 2026 07:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:01 PM IST
विज्ञापन
छात्रा ने कुलपति से की शिकायत, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य को निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की एक छात्रा द्वारा संस्थान के विशेष अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। छात्रा की ओर से इस संबंध में ईमेल के माध्यम से कुलपति प्रो. योगेश सिंह से शिकायत की है और ओएसडी को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। डीयू प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट कुलपति को देगी।
छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ओएसडी छात्राओं के कपड़ों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। इसके अलावा छात्रा ने बॉडी शेमिंग और जातिगत आधार पर अंक देने में भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि ओएसडी ने इन आरोपों को निराधार कहा है। कहना है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्ती करने के कारण कुछ छात्र बाहरी लोगों के बहकावे में आकर निराधार आरोप लगा रहे हैं।
विज्ञापन

वर्ष 2017 में स्थापित दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म शुरुआत से ही बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण चर्चा में बना रहता है। छात्र कक्षाओं, मीडिया लैब, कंप्यूटर पुस्तकालय और शिक्षकों की कमी को लेकर सवाल उठाते आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रमा को दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed