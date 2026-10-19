Delhi NCR News: यमुना प्रदूषण पर एमसीडी सख्त, तीन अवैध धोबी घाट सील

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए एमसीडी ने अवैध धोबी घाटों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुरानी दिल्ली जोन में तीन अनधिकृत धोबी घाट सील किए गए हैं। अन्य नियमविरुद्ध धोबी घाटों पर भी जल्द कार्रवाई होगी।आयुक्त संजीव खिरवार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी अनधिकृत धोबी घाट तत्काल बंद करने और अधिकृत घाटों पर पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सभी जोन के उपायुक्तों को कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।निरीक्षण में ईटीपी संचालन में खामियां, डीपीसीसी की अनुमति का अभाव और बीआईएस मानकों के अनुरूप साबुन-डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करने जैसी अनियमितताएं मिलीं। एमसीडी ने संचालकों को नोटिस जारी कर सीलिंग समेत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के लिए बीएसईएस और दिल्ली जल बोर्ड को भी सूचित किया गया है।