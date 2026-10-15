Delhi NCR News: वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एमसीडी ने बढ़ाई निगरानी

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम कसने के लिए एमसीडी ने निगरानी और नियंत्रण के उपाय तेज करने की तैयारी की है। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने बृहस्पतिवार को पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता निगरानी हॉटस्पॉट का निरीक्षण कर वाहनों और श्मशान घाटों में शवदाह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को खुले में जमा होने से रोकने और उसके व्यवस्थित निस्तारण पर भी जोर दिया।निगमायुक्त ने पश्चिमी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वायु गुणवत्ता निगरानी हॉटस्पॉट के साथ पजल पार्किंग और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों से प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी ली।निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। श्मशान घाटों में शवदाह से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग नियमित निगरानी करें और आपसी समन्वय से काम करें।निरीक्षण के दौरान निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण मलबे को खुले में जमा न होने दिया जाए और उसे निर्धारित व्यवस्था के तहत निस्तारित किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को नियमित निगरानी रखने को कहा गया।निगमायुक्त ने पंजाबी बाग स्थित भारत दर्शन पार्क का भी निरीक्षण किया। करीब साढ़े आठ एकड़ में बने इस पार्क में देश के विभिन्न राज्यों की प्रसिद्ध इमारतों की प्रतिकृतियां 450 टन स्क्रैप से तैयार की गई हैं। निगमायुक्त ने ओखला लैंडफिल साइट की करीब 20 एकड़ जमीन को इसी तरह सुंदर थीम आधारित पार्क के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।