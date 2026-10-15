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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Inauguration of a paved road and a toilet complex in Buddh Bazar Basti

Delhi NCR News: बुद्ध बाजार बस्ती में पक्की सड़क और शौचालय परिसर का लोकार्पण

Thu, 15 Oct 2026 08:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:22 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। कृष्ण नगर विधानसभा स्थित बुद्ध बाजार बस्ती में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा निर्मित पक्की सड़क और आधुनिक शौचालय परिसर का लोकार्पण किया गया। इसका उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक डॉ. अनिल गोयल और डीएमएस चेयरमैन संदीप कपूर भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में लगातार चौतरफा विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के तहत बस्ती में उच्च गुणवत्ता वाली सीमेंट-कंक्रीट सड़क और जनसुविधा परिसर तैयार किया गया है। पिछले 15-20 वर्षों से बदहाल सड़कों और जल निकासी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय नागरिकों को इस सौगात से बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो
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