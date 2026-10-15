फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Gambling underway at resort; 11 people caught

Delhi NCR News: रिसॉर्ट में चल रहा था जुए का खेल, 11 पकड़े

Thu, 15 Oct 2026 08:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:11 PM IST
विज्ञापन
- 23.78 लाख रुपये नकद, आठ कारें, दो स्कूटर और 15 मोबाइल फोन बरामद
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
दिल्ली के अलीपुर स्थित जिंदपुर के एक रिसॉर्ट में जुआ खेलने के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ा है। ये सभी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके से 23,78,350 रुपये नकद, आठ कारें, दो स्कूटर, 15 मोबाइल और ताश के पत्तों के 11 पैकेट बरामद किए हैं। मामले में अलीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस उपायुक्त शोभित डी. सक्सेना ने बताया कि रिसॉर्ट में जुआ खेले जाने की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से अलीपुर थाना पुलिस ने दूसरी मंजिल पर छापा मारा। वहां 11 लोग ताश के पत्तों से जुआ खेलते मिले, जिन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, रिसॉर्ट में एक बिस्तर से 1,41,400 रुपये और पकड़े गए लोगों की तलाशी में 1,60,160 रुपये मिले। इसके अलावा, पांच वाहनों से 20,76,790 रुपये बरामद किए गए। पुलिस अब बरामद नकदी के स्रोत के साथ ही वाहनों और मोबाइल फोन के स्वामित्व की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed