Delhi NCR News: खुदाई से बेहाल सड़कों के बहुरेंगे दिन, पीडब्ल्यूडी ने बनाया प्लान

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जिले के विभिन्न इलाकों में सीवर, पानी और अन्य विकास कार्यों के नाम पर की गई अंधाधुंध खुदाई के कारण बदहाल हो चुकी सड़कों के दिन अब जल्द ही बहुरने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पूर्वी सड़क उप-संभाग-I, II, III और IV के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की विशेष मरम्मत और बहाली के लिए करीब एक करोड़ रुपये की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इस पहल से स्थानीय नागरिकों और रोजाना इन मार्गों से गुजरने वाले हजारों राहगीरों को गड्ढामुक्त और सुगम आवागमन की सौगात मिलने जा रही है।पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी, कड़कड़डूमा, अक्षरधाम के आसपास के इलाकों और पूर्वी सड़क संभाग के अंतर्गत आने वाले चारों उप-संभागों के स्थानीय निवासियों को इन दिनों सड़कों की खस्ताहाली से भारी जूझना पड़ रहा है। अलग-अलग एजेंसियों द्वारा समय-समय पर सड़कें खोदकर छोड़ दिए जाने के कारण यहां जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इसके चलते स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दफ्तर जाने वाले आम लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। सड़कों पर उड़ने वाली धूल और बारिश के दिनों में जलभराव व कीचड़ के कारण लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इस योजना के धरातल पर उतरने से पूर्वी दिल्ली के इन तमाम इलाकों की जनता को इन पुरानी और गंभीर समस्याओं से सीधी राहत मिलेगी।