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छठ पर मौसम का बदलेगा मिजाज: हल्की बारिश के आसार, चल सकतीं हैं तेज हवाएं, कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान

Fri, 13 Nov 2026 10:54 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Fri, 13 Nov 2026 10:54 PM IST
सार

शुक्रवार सुबह को दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रही। कई इलाकों में हल्के कोहरे का असर भी दिखा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पढ़ें पूरा पूर्वानुमान-

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mausam ki jankari Weather to take a turn during Chhath light rain also likely
दिल्ली का मौसम (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व के दौरान मौसम का मिजाज बदल सकता है। रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दिन सुबह से दोपहर तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। इस दौरान बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं, सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के समय भोर में हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। हालांकि, दिन निकलने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा।

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प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा 15 नवंबर को उत्तर-पश्चिम भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से रविवार को राजधानी में मौसम बदलेगा। सुबह से दोपहर तक कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। ऐसे में छठ व्रतियों को अर्घ्य देने के दौरान मौसम का ध्यान रखना होगा। इससे पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रही। कई इलाकों में हल्के कोहरे का असर भी देखने को मिला। 

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इस दौरान अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे के मुकाबले 1.4 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसमें 0.3 डिग्री की गिरावट आई, हालांकि यह सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सुबह के समय बादल छाए रहने और अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरे के आसार हैं। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है।

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