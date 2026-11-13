छठ पर मौसम का बदलेगा मिजाज: हल्की बारिश के आसार, चल सकतीं हैं तेज हवाएं, कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा 15 नवंबर को उत्तर-पश्चिम भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से रविवार को राजधानी में मौसम बदलेगा। सुबह से दोपहर तक कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। ऐसे में छठ व्रतियों को अर्घ्य देने के दौरान मौसम का ध्यान रखना होगा। इससे पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रही। कई इलाकों में हल्के कोहरे का असर भी देखने को मिला।