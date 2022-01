कोरोना का कहर: अरविंद केजरीवाल के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि वो संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी के संक्रमित होने की खबर आई है।

Delhi: BJP MP Manoj Tiwari says he has tested positive for COVID-19