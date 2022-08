मनीष सिसोदिया का दावा: भाजपा ने भेजा संदेश, AAP तोड़कर हमारे साथ आओ, सारे केस खत्म कर देंगे

दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों- षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं। जो करना है कर लो।

Delhi | I'd given (Delhi CM & AAP Convenor) Arvind Kejriwal time to respond within 24 hours but he hasn't spoken a word. This proves their corruption... Kingpin is still quiet: Union Min Anurag Thakur https://t.co/YCMeholXsX pic.twitter.com/8wH4lWZR5T