कैसे हरिराम तक पहुंची पुलिस?: 81 साल के मालिक ने हादसे के बाद बंद किया था मोबाइल, 10 टीमें लगीं तो दबोचा गया

पीजी हादसे के बाद फरार हुए 81 वर्षीय हरिराम गुप्ता को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया। मामले में उसकी 75 वर्षीय पत्नी उर्मिला गुप्ता और 52 वर्षीय बेटे महेश गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस इमारत में पीजी चल रहा था, वह उर्मिला गुप्ता के नाम थी, जबकि उसके संचालन और प्रबंधन में हरिराम और महेश की भूमिका थी। इमारत की दो मंजिलों के बिजली कनेक्शन भी हरिराम के नाम पर हैं।

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