दिल्ली में 20 रुपये के चक्कर में गंवाई जान: ताश में रुपये हारे तो हुआ झगड़ा, मारपीट में घायल अधेड़ की मौत

जांच में पता चला कि दोनों पार्क में बैठकर ताश खेल रहे थे। गफूर 20 रुपये हार गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने पर गफूर ने सुजीत पर कांच के बोतल से हमला कर दिया। गुस्से में आकर सुजीत ने गफूर को मुक्का और थप्पड़ मारे। मारपीट में दोनों को चोटें आईं। अस्पताल में इलाज के दौरान गफूर की हालत बिगड़ी और शनिवार को उसने दम तोेड़ दिया। उसकी मौत से पहले पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था। उसकी मौत के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया।