Delhi NCR News: उत्तर रेलवे की कौशल प्रतियोगिता अंबाला मंडल विजेता
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:03 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:03 PM IST
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नई दिल्ली। उत्तर रेलवे के 84 केंद्रों पर सितंबर में आयोजित विद्युत लाइन के रखरखाव से जुड़े कर्मचारियों की कौशल प्रतियोगिता का फाइनल शनिवार को हुआ। प्रतियोगिता का उद्देश्य ट्रेनों को बिजली उपलब्ध कराने वाली ओएचई लाइन, उपकरणों के रखरखाव और खराबी आने पर उन्हें जल्द ठीक करने में कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना था। इसमें विद्युत तारों को जोड़ने, इंसुलेटर बदलने और अन्य उपकरणों को बदलने जैसे कामों में व्यावहारिक कौशल परखा गया। महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडेय ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक दिए। अंबाला मंडल विजेता, लखनऊ प्रथम उपविजेता और दिल्ली मंडल द्वितीय उपविजेता रहा। ब्यूरो
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