Delhi NCR News: लाल किले पर 14 दिसंबर को होगा गुरु तेग बहादुर शताब्दी समापन

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गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी के समापन समारोह 14 दिसंबर को लाल किले पर आयोजित होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। कालका और काहलों ने बताया कि शताब्दी के समापन को लेकर अक्तूबर से दिसंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समापन समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। दिल्ली सरकार के समारोह में भागीदार बनने पर कमेटी ने उसका स्वागत करने की बात कही। समापन समारोह की तैयारियों के तहत गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में सहज पाठों की श्रृंखला शुरू की गई। इसमें बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। सहज पाठों की संपूर्णता और भोग 14 दिसंबर को गुरुद्वारा शीश गंज साहिब में डाला जाएगा। ब्यूरो