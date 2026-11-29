निष्पक्ष परिसीमन के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली बनाए सरकार: हुसैनी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 09:24 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 09:24 PM IST
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कहा- धार्मिक अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार से परिसीमन की पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यप्रणाली सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि परिसीमन विधेयक आगे बढ़ाने से पहले इसके मानदंड, सुरक्षा उपाय और निगरानी व्यवस्था तय की जानी चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहमति बनाई जाए।
हुसैनी ने प्रस्तावित परिसीमन आयोग के गठन और कामकाज में संस्थागत निगरानी तथा प्रभावी न्यायिक समीक्षा के अभाव पर चिंता जताई। उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन का हवाला देते हुए आशंका जताई कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव से धार्मिक अल्पसंख्यकों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
संगठन ने महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखने की मांग करते हुए मौजूदा व्यवस्था में इसे लागू करने और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उप-कोटे का प्रावधान करने की बात कही। हुसैनी ने विपक्षी दलों से भी सीटें बढ़ाने के बजाय निष्पक्ष परिसीमन और मजबूत सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की अपील की।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार से परिसीमन की पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यप्रणाली सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि परिसीमन विधेयक आगे बढ़ाने से पहले इसके मानदंड, सुरक्षा उपाय और निगरानी व्यवस्था तय की जानी चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहमति बनाई जाए।
हुसैनी ने प्रस्तावित परिसीमन आयोग के गठन और कामकाज में संस्थागत निगरानी तथा प्रभावी न्यायिक समीक्षा के अभाव पर चिंता जताई। उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन का हवाला देते हुए आशंका जताई कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव से धार्मिक अल्पसंख्यकों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
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संगठन ने महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखने की मांग करते हुए मौजूदा व्यवस्था में इसे लागू करने और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उप-कोटे का प्रावधान करने की बात कही। हुसैनी ने विपक्षी दलों से भी सीटें बढ़ाने के बजाय निष्पक्ष परिसीमन और मजबूत सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की अपील की।
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