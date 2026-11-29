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अमर उजाला ब्यूरोजमात-ए-इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार से परिसीमन की पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यप्रणाली सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि परिसीमन विधेयक आगे बढ़ाने से पहले इसके मानदंड, सुरक्षा उपाय और निगरानी व्यवस्था तय की जानी चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहमति बनाई जाए।हुसैनी ने प्रस्तावित परिसीमन आयोग के गठन और कामकाज में संस्थागत निगरानी तथा प्रभावी न्यायिक समीक्षा के अभाव पर चिंता जताई। उन्होंने असम और जम्मू-कश्मीर के परिसीमन का हवाला देते हुए आशंका जताई कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव से धार्मिक अल्पसंख्यकों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।संगठन ने महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखने की मांग करते हुए मौजूदा व्यवस्था में इसे लागू करने और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उप-कोटे का प्रावधान करने की बात कही। हुसैनी ने विपक्षी दलों से भी सीटें बढ़ाने के बजाय निष्पक्ष परिसीमन और मजबूत सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की अपील की।