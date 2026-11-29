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सचिन प्रतापपूर्वी दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए यात्री सुविधा केंद्र में टिकट लेने के लिए लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। केंद्र में 14 टिकट काउंटर और करीब 15-16 ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (एटीवीएम) लगी होने के बावजूद यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। अधिकांश टिकट काउंटर्स पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति और पांच-छह मशीनों के खराब होने से टिकट लेने में काफी समय लग रहा है।टिकट के नाम पर वसूला जा रहा अतिरिक्त शुल्कएटीवीएम से टिकट बनाने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत भी सामने आई है। यात्रियों का आरोप है कि मशीन से टिकट निकालने में मदद करने वाले लोग निर्धारित किराये के अतिरिक्त रुपये मांगते हैं और अगर अतिरिक्त शुल्क न दे तो टिकट देने से मना कर देते हैं। इससे टिकट लेने के लिए यात्रियों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।वर्जनयात्री सुविधा केंद्र केवल नाम के लिए बना दिया है। टिकट लेने के लिए लंबी-लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। -मो. शमशेरमशीनें खराब होने की वजह से टिकट निकाल नहीं पा रहे हैं। जो मशीन ठीक है, वहां अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। -रितिक पाश्वनकहने को 14 टिकट विंडो है लेकिन 5 विंडो ही खुला रहता है। मुझे टिकट के लिए 30 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। -रवि रंजन कुमारसोचा था यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण हुआ है तो यात्रियों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यहां अब भी आपाधापी लगी हुई है।- राकेश यादव