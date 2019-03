चुनावी जनसभा में बोले सीएम योगी- कांग्रेसी आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, मोदी जी 'गोली' 

पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी की बड़ी लोकसभा सीट गाजियाबाद में जनसभा करने पहुंचे हैं। गाजियाबाद में घंटाघर रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को 'गोली' और 'गोला' देती है। कांग्रेस के लोग मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के साथ 'जी' लगाकर आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, यही अंतर है।

