फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Little prospect of relief in Delhis air; conditions may remain poor for the next six days.

Delhi NCR News: दिल्ली की हवा में राहत के आसार कम, छह दिन तक बिगड़ी रह सकती है स्थिति

Tue, 03 Nov 2026 08:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:23 PM IST
विज्ञापन
5 नवंबर को प्रदूषण बढ़ने की आशंका, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से कम होगा प्रदूषकों का फैलाव; 6 नवंबर को तेज हवाओं से मिल सकती है कुछ राहत
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। अगले तीन दिनों तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। वहीं, इसके बाद के छह दिनों में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के बीच रह सकती है। ऐसे में नवंबर के पहले सप्ताह में राजधानी के लोगों को साफ हवा के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
विज्ञापन

मौसम और प्रदूषण पूर्वानुमान के अनुसार, 4 से 6 नवंबर तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। इन तीन दिनों में 5 नवंबर को प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम सबसे कम अनुकूल रह सकता है। इस कारण उस दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है। हालांकि, 6 नवंबर को हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषकों के फैलाव की परिस्थितियों में कुछ सुधार हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उत्तर-पश्चिमी हवाओं से बढ़ सकती है चुनौती
पूर्वानुमान के अनुसार, 4 से 6 नवंबर के दौरान दिल्ली में प्रमुख रूप से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी। सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की भी आशंका है। 4 नवंबर को दोपहर में हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 5 नवंबर को यह घटकर करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है, जबकि 6 नवंबर को गति बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के साथ पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों से प्रदूषक दिल्ली पहुंच सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed