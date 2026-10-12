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Delhi NCR News: जामिया में सजी साहित्यिक महफिल

Mon, 12 Oct 2026 07:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:18 PM IST
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नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फारसी विभाग ने सोमवार को मशहूर फारसी कवि हाफिज शिराजी की स्मृति में समारोह आयोजित किया। ईरान के कल्चर हाउस के सहयोग से हुए कार्यक्रम में कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने फारसी गजलों के विकास क्रम को समझाया और साहित्यिक विरासत व मानवीय मूल्यों के महत्व पर जोर दिया।मुख्य अतिथि और ईरान के कल्चर हाउस के सांस्कृतिक सलाहकार डॉ. फरीदुद्दीन फरीद अस्र ने छात्रों को हाफिज की रचनाओं का गहराई से अध्ययन करने की सलाह दी। मानविकी एवं भाषा संकाय के डीन प्रो. इक्तिदार मोहम्मद खान ने इस्लामिक अध्ययन में ईरानी विद्वानों के योगदान को रेखांकित किया। वहीं, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. अब्दुल हलीम ने हाफिज की गजलों में प्रेम और मानवता जैसे विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मो. अरशदुल कादरी ने किया। ब्यूरो
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