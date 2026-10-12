दिल्ली एसआईआर: वोटर लिस्ट में 33 लाख गड़बड़ियां, 20 लाख का हुआ समाधान; मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की ये अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की लोगों से अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर वे निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क करें। इसके लिए दिल्ली में 14,947 बीएलओ, 902 एईआरओ, 70 ईआरओ और 13 जिला निर्वाचन अधिकारियों के अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय भी उपलब्ध है। वहीं निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करने के साथ सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। ऐसे में जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित समयसीमा के भीतर फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।