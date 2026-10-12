नरेला में पिता-पुत्र पर फायरिंग की कोशिश: गोली नहीं चली तो ईंट से तोड़ा कार का शीशा, कारोबारी विवाद का शक
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 12 Oct 2026 10:01 PM IST
सार
दिल्ली के नरेला में बावना नहर के पास बाइक सवार दो युवकों ने कार सवार पिता-पुत्र पर गोली चलाने की कोशिश की। गोली नहीं चलने पर आरोपियों ने ईंट से कार का शीशा तोड़ दिया।
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विस्तार
दिल्ली के नरेला में बावना नहर के पास कार से जा रहे पिता-पुत्र पर बाइक सवार दो युवकों ने तौर पर गोली चलाने की कोशिश की। गोली नहीं चलने पर आरोपियों ने ईंट से कार का शीशा तोड़ दिया।
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घटनास्थल पर एक देसी पिस्तौल गिरने की भी सूचना है। पुलिस को आशंका है कि हमले के पीछे वर्ष 2016 से चला आ रहा कारोबारी विवाद हो सकता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
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