फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Discrepancies in 3.3 million voter list entries; 2 million resolved

Delhi NCR News: मतदाता सूची में 33 लाख प्रविष्टियों में गड़बड़ी, 20 लाख का समाधान

Mon, 12 Oct 2026 09:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 09:18 PM IST
विज्ञापन
एसआईआर में छूटे मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर फिर लगेंगे शिविर
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में करीब 33 लाख प्रविष्टियों में विसंगतियां सामने आईं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने सोमवार को बताया कि इनमें से करीब 20 लाख मामलों का समाधान हो चुका है। उन्होंने पात्र मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने वाले किसी को भी सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा।



निर्वाचन विभाग एसआईआर के दौरान पंजीकरण और समस्याओं के समाधान के लिए अभियान चला रहा है। 11 अक्तूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगे। एसआईआर की पूरी अवधि में पंजीकरण शिविर आयोजित होते रहेंगे। पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा करना होगा। ऑफलाइन आवेदन 31 अगस्त से 30 अक्तूबर तक किए जा सकते हैं।
विज्ञापन






फॉर्म-6 संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), बीएलओ या निर्धारित मतदान केंद्र पर जमा कराया जा सकता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज देना अनिवार्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि परेशानी होने पर वे निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed