Delhi NCR News: पंजाबी बाग में 60 लाख रुपये की चोरी का आरोपी नेपाल सीमा के पास से पकड़ा गया

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नई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके के एक घर में 60 लाख रुपये की चोरी करने के मामले में वांछित आरोपी 22 वर्षीय घरेलू सहायक को बिहार में नेपाल की सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के सुपौल निवासी शशिकांत चोरी से ठीक एक दिन पहले शिकायतकर्ता के घर काम पर आना शुरू किया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 21 अगस्त को पंजाबी बाग थाने को चोरी के संबंध में फोन कर सूचना दी गई। पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शशिकांत ने पंजाबी बाग एक्सटेंशन स्थित उनके घर से लगभग 60 लाख रुपये के आभूषण चोरी किए और भाग गया।