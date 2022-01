दिल्ली: चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में लगी आग, कई दुकानें जलकर हुईं राख, बचाव कार्य में जुटे दमकल योद्धा

दिल्ली में चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में आग लग गई है। दमकल की 13 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हैं। आग की जद में आने से कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) का कहना है कि लाजपत राय मार्केट में आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए दमकल की 13 गाड़ियां भेजी गईं।

Delhi: Fire breaks out at Lajpat Rai Market in Chandni Chowk; 12 fire tenders rushed to the site for firefighting