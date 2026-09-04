Delhi NCR News: एटीम चोरी गिरोह का सरगना गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:35 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:35 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साल तक चले तलाशी अभियान के बाद एटीएम मशीनें उखाड़ कर चोरी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पहचान पलवल निवासी इमरान खान उर्फ इम्मा (36) को राजस्थान के भिवाड़ी स्थित ग्वालदा पहाड़ी क्षेत्र के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली के 12 से अधिक और अन्य राज्यों के करीब आठ एटीएम चोरी के मामलों में वांछित था। वह कई मामलों में अपराधी घोषित किया जा चुका था व उसके खिलाफ छह मामलों में गैर-जमानती वारंट भी जारी थे। अपराध शाखा के जिला पुलिस उपायुक्त चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था।
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साल तक चले तलाशी अभियान के बाद एटीएम मशीनें उखाड़ कर चोरी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पहचान पलवल निवासी इमरान खान उर्फ इम्मा (36) को राजस्थान के भिवाड़ी स्थित ग्वालदा पहाड़ी क्षेत्र के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली के 12 से अधिक और अन्य राज्यों के करीब आठ एटीएम चोरी के मामलों में वांछित था। वह कई मामलों में अपराधी घोषित किया जा चुका था व उसके खिलाफ छह मामलों में गैर-जमानती वारंट भी जारी थे। अपराध शाखा के जिला पुलिस उपायुक्त चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था।