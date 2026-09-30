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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Karampura-Motinagar flyover closed; vehicle movement slows down.

Delhi NCR News: करमपुरा-मोतिनगर फ्लाईओवर बंद, वाहनों की गति पड़ी धीमी

Wed, 30 Sep 2026 09:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:15 PM IST
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पीडब्ल्यूडी कर रहा छह जर्जर ज्वॉइंट की मरम्मत, सर्विस रोड समेत आसपास के इलाकों में बढ़ा ट्रैफिक दबाव
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संवाद न्यूज एजेंसी





नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के पटेल रोड स्थित करमपुरा-मोतीनगर फ्लाईओवर पर बुधवार को मरम्मत कार्य के चलते यातायात प्रभावित रहा। फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड पर दोपहर के समय भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और गाड़ियां धीमी गति से चलती दिखाई दीं। करमपुरा, मोतीनगर, कीर्ति नगर, पंजाबी बाग और शादीपुर के आसपास के मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ा रहा।
फ्लाईओवर की मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से किया जा रहा है। मौके पर काम कर रहे चंदन ने बताया कि फ्लाईओवर के छह जर्जर जॉइंट की मरम्मत की जा रही है। उनका कहना था कि काम के कारण दोपहर में भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक ट्रैफिक देखने को मिल रहा है।स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक, पटेल रोड पर पहले से ही यातायात का दबाव रहता है, लेकिन मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद स्थिति और प्रभावित हुई है।
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मरम्मत को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी की है। कार्य 29 अक्तूबर तक चलेगा। पहले चरण में नौ अक्तूबर तक करमपुरा से कीर्ति नगर जाने वाली लेन बंद रहेगी। दूसरे चरण में 10 से 29 अक्तूबर तक कीर्ति नगर से करमपुरा आने वाली विपरीत लेन बंद रहेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
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