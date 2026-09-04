Delhi NCR News: जेएनयू छात्र संघ ने विज्ञान स्कूलों की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विज्ञान स्कूलों में शोधार्थियों की कार्य परिस्थितियों और सुरक्षा को लेकर जेएनयू छात्र संघ ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में छात्र संघ ने कुलगुरु, डीन और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें विज्ञान स्कूलों की लैब में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराने और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों की जांच की मांग की है।छात्र संघ का आरोप है कि विज्ञान स्कूलों में शोधार्थियों और पर्यवेक्षकों के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है। छात्रों को कथित तौर पर डराने-धमकाने और नैतिक निगरानी किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। छात्रसंघ ने प्रशासन से ऐसे मामलों की जांच कर दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्र संघ के अनुसार कुछ शोधार्थियों को अनावश्यक रूप से रात 12 बजे तक लैब में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।पत्र में लैब में लंबे समय तक बैठने वाले शोधार्थियों के लिए स्टूल की जगह आरामदायक कुर्सियां उपलब्ध कराने की मांग की गई है। छात्र संघ ने लैब में सुरक्षा उपकरणों की कथित कमी पर भी सवाल उठाए हैं। छात्र संघ ने प्रशासन से विज्ञान प्रयोगशालाओं का व्यापक सुरक्षा ऑडिट करने, आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और लैब को स्वास्थ्य जोखिम से मुक्त सुरक्षित स्थान बनाने की मांग की है। साथ ही लैब में काम करने के घंटों को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने की मांग की गई है।