Delhi NCR News: जेएनयू छात्र संघ ने बुलाई यूजीबीएम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:20 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:20 PM IST
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-सीपीओ मैनुअल, कैंपस सुरक्षा, छात्रावास संकट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ ने विश्वविद्यालय आमसभा (यूजीबीएम) बुलाने के लिए साबरमती परिसर में कोरम जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है। छात्र संघ ने छात्रों से कोरम शीट पर हस्ताक्षर करने की अपील की है। उसके अनुसार यूजीबीएम के लिए कुल छात्र संख्या के एक-आठवें हिस्से के हस्ताक्षर जरूरी हैं। निर्धारित संख्या में हस्ताक्षर पूरे होने के बाद साबरमती लॉन में यूजीबीएम शुरू की जाएगी। एजेंडे में सीपीओ मैनुअल, छात्र संघ पदाधिकारियों का निलंबन, जर्जर अवसंरचना और छात्रावास संकट, कैंपस सुरक्षा, रोहित अधिनियम के अनुसार ईओसी का कार्यान्वयन और आईक्यूएसी द्वारा भर्ती में भ्रष्टाचार का विषय शामिल है। ब्यूरो
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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ ने विश्वविद्यालय आमसभा (यूजीबीएम) बुलाने के लिए साबरमती परिसर में कोरम जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है। छात्र संघ ने छात्रों से कोरम शीट पर हस्ताक्षर करने की अपील की है। उसके अनुसार यूजीबीएम के लिए कुल छात्र संख्या के एक-आठवें हिस्से के हस्ताक्षर जरूरी हैं। निर्धारित संख्या में हस्ताक्षर पूरे होने के बाद साबरमती लॉन में यूजीबीएम शुरू की जाएगी। एजेंडे में सीपीओ मैनुअल, छात्र संघ पदाधिकारियों का निलंबन, जर्जर अवसंरचना और छात्रावास संकट, कैंपस सुरक्षा, रोहित अधिनियम के अनुसार ईओसी का कार्यान्वयन और आईक्यूएसी द्वारा भर्ती में भ्रष्टाचार का विषय शामिल है। ब्यूरो