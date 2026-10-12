जेएनयू यौन उत्पीड़न मामला: 'राजनीतिक रंग न दें', बर्खास्त प्रोफेसर के बयान पर छात्रसंघ का पलटवार, की ये मांग

प्रोफेसर के खिलाफ कई छात्रों ने अनुचित यौन व्यवहार और डराने वाला माहौल बनाने की आरोप की शिकायतें की थीं। मगर, प्रोफेसर ने अपने बयानों में शिकायतों के मूल मुद्दे और छात्रों के साथ अपने व्यवहार पर जवाबदेही लेने के बजाय मामले को राजनीतिक और क्षेत्रीय पहचान से जोड़ने पर जोर दिया। किसी शिक्षक के पद और अधिकार का इस्तेमाल छात्रों को असहज या असुरक्षित स्थिति में डालने के लिए नहीं होना चाहिए।