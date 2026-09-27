Delhi NCR News: जेएनयू एबीवीपी ने की कैंटीन-ढाबा व्यवस्था की दशा सुधारने की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की कैंटीन और ढाबों की व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर एबीवीपी जेएनयू ने विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार (एस्टेट) को पत्र लिखा है। संगठन ने करीब 15 वर्षों से कैंटीन-ढाबा व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं होने का दावा करते हुए छात्रों के लिए नियमित संवाद और शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाने की मांग की है।एबीवीपी जेएनयू के अध्यक्ष मयंक पंचाल और सचिव प्रवीण के पीयूष ने कहा कि कैंपस की कैंटीन और ढाबे छात्रों की रोजमर्रा की जरूरत का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इनके संचालन, सुविधाओं और सेवाओं की नियमित समीक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं है।दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि सभी कैंटीन और ढाबों में खाद्य पदार्थों की समान, स्पष्ट और आसानी से दिखाई देने वाली रेट लिस्ट अनिवार्य करने, सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की नियमित जांच कराने को कहा है।उन्होंने कैंटीन-ढाबों के जर्जर ढांचे में सुधार और छात्रों, शोधार्थियों व परिसर में रहने वाले छात्रों की जरूरत को देखते हुए उचित देर रात तक खाद्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इसके लिए प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है। एबीवीपी के अनुसार मांगों के नहीं मानने पर अपने स्तर पर उचित कदम उठाएगा, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा।