दिल्ली: जामिया ने प्रदर्शनकारी छात्रा को नोटिस दिया, 24 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास; परीक्षाओं को लेकर भी आदेश जारी

जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक छात्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उस पर आपातकालीन छुट्टी का गलत उपयोग करने का आरोप है। छात्रा छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल थी। विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन कक्षाओं को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

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बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट ने 27 अक्तूबर को यह नोटिस जारी किया। इसमें छात्रा को 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। संतोषजनक जवाब न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ाया है। परिसर की स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। पहले ऑनलाइन कक्षाएं 8 नवंबर तक निर्धारित थीं। 28 अक्तूबर के आदेश में विश्वविद्यालय ने बताया कि डीन और अधिकारियों की बैठक में यह तय हुआ। बैठक में शारीरिक कक्षाओं को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।