सौरव गांगुली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म दूसरा को लेकर पूर्व कप्तान से मांगा ब्योरा, जानें क्या है विवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अदालत ने प्रतिवादियों को फिल्म की पेन ड्राइव जमा करने का निर्देश दिया। यह फिल्म एक मध्यमवर्गीय राजस्थानी लड़की की काल्पनिक कहानी बताई गई है, जो क्रिकेटर से जुड़े कुछ खेल आयोजनों से प्रेरित है। गांगुली के अलावा, लव फिल्म्स एलएलपी भी इस मामले में वादी है।लव फिल्म्स एलएलपी पूर्व क्रिकेट कप्तान पर एक बायोपिक "दादा" बना रही है। उसने "दूसरा" द्वारा अपने "अनुबंध संबंधी अधिकारों" के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अदालत ने वादियों से अपनी आगामी फिल्म "दादा" की पांडुलिपि एक सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा। साथ ही यह भी बताने को कहा कि प्रतिवादी की फिल्म अनुबंध संबंधी अधिकारों का उल्लंघन कैसे कर रही है। वादियों के वकील ने "दूसरा" की रिलीज के बाद भी अंतरिम निषेधाज्ञा राहत की मांग की। उन्होंने बताया कि फिल्म अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है।वादियों के वकील ने कहा कि फिल्म सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है। उनकी छवि का बिना सहमति के गलत उपयोग किया गया है। वकील ने बताया कि मध्यांतर के बाद का हिस्सा 2002 के नेटवेस्ट मैच के बारे में है। प्रतिवादियों के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने खेल आयोजन के क्लिप के कॉपीराइट धारकों से अनुमति ली थी।प्रतिवादियों ने स्पष्ट किया कि गांगुली उनकी फिल्म में केवल "प्रेरणा का स्रोत" थे। अदालत ने 23 अक्तूबर को "दूसरा" के निर्माताओं से गांगुली की याचिका पर जवाब देने को कहा था। अदालत ने उनसे फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को भी कहा था। इससे पहले, 22 अक्तूबर को उच्च न्यायालय ने गांगुली की याचिका पर फिल्म "दूसरा" की थिएटर रिलीज पर रोक लगाने से इनकार दिया था।