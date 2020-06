तिहाड़ जेल से रिहा की गई दंगों की आरोपी सफूरा जरगर, मानवीय आधार पर मिली है जमानत

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा जरगर को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। उसे मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर जमानत दे दी थी, जिसके बाद बुधवार शाम उसे जेल से छोड़ दिया गया।

Delhi: Jamia Coordination Committee member Safoora Zargar has been released from Tihar Jail. She was granted bail by the Delhi High Court yesterday in connection with a case related to the violence which broke out in Delhi in February this year. pic.twitter.com/6DKBJDASvo