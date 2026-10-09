दिल्ली में सुरक्षा कड़ी: सीजेपी प्रदर्शन पर खुफिया इनपुट, 20000 से अधिक पुलिस-अर्धसैनिक बल तैनात, हुई ये अपील

अफवाहों से बचने की अपील

पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है। लोगों से दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और सत्यापित माध्यमों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। कॉकरेच जनता पार्टी और कई छात्र संगठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर देशभर में लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों को लेकर संबंधित पक्षों के आधिकारिक पक्ष और दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है।