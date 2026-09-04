Delhi NCR News: नंद नगरी में बेटे को पीटते देख बचाने पहुंचे पिता पर डंडों से हमला, बेटी भी घायल

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- एक ही परिवार के पांच लोगों पर हमले का आरोप, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की तलाशनंद नगरी में बेटे के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर उसे बचाने पहुंचे पिता को भी पड़ोसियों ने डंडों से पीट दिया। पिता को बचाने पहुंची बेटी से भी आरोपियों ने मारपीट की। हमले में पिता बेहोश हो गए, जबकि बेटा और बेटी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। 50 वर्षीय इंद्रजीत परिवार के साथ नंद नगरी में रहते हैं और बिजली का काम करते हैं। 30 अगस्त की शाम करीब सात बजे वह घर पर थे। इसी दौरान एक युवक ने उन्हें बताया कि उनका 25 वर्षीय बेटा आजाद डी-1 सासी चौक के पास कुछ लोगों से घिरा हुआ है और उसके साथ मारपीट हो रही है।