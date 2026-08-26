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आईआईटी दिल्ली सुसाइड: प्रशासन के जवाब से छात्र संतुष्ट नहीं, मांगें न मानने तक प्रदर्शन जारी रखने का एलान

Wed, 26 Aug 2026 06:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 26 Aug 2026 06:43 AM IST
सार

आईआईटी दिल्ली ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यों की बाहरी समिति बनाई है, जो दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपेगी।

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IIT Delhi Suicide: Students dissatisfied with administration's response
IIT Delhi - फोटो : एएनआई

विस्तार
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आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार (31) की आत्महत्या के बाद छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि वे कॉलेज प्रशासन के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। मांगें नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। 

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जांच समिति पर सवाल
आईआईटी दिल्ली ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यों की बाहरी समिति बनाई है, जो दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार भी शामिल हैं, जिनको लेकर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्व डीजीपी अतीत में छात्र प्रदर्शनों को डिजिटल आतंक बता चुके हैं।
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छात्रों की अन्य मांगें

  • ऋषिकेश के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा
  • स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस के डीन, एसोसिएट डीन व फिजिक्स विभाग के प्रमुख इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न हो
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