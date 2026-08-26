आईआईटी दिल्ली सुसाइड: प्रशासन के जवाब से छात्र संतुष्ट नहीं, मांगें न मानने तक प्रदर्शन जारी रखने का एलान

आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार (31) की आत्महत्या के बाद छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि वे कॉलेज प्रशासन के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। मांगें नहीं माने जाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

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