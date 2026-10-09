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जंतर-मंतर प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भी चर्चा

Fri, 09 Oct 2026 05:27 PM IST
Rahul Kumar Tiwari एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 09 Oct 2026 05:27 PM IST
सार

जंतर-मंतर पर 10 अक्तूबर को सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई। वहीं, सीईसी के खिलाफ सात दिनों में दर्ज 27 एफआईआर में बीएनएस की चार धाराओं का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया।

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High level meeting at Delhi Police Headquarters regarding protest at Jantar Mant
Delhi police - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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दिल्ली पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक हो रही है। 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शन से पहले कानून-व्यवस्था की उभरती स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों पर भी चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा।

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सीईसी के खिलाफ सात दिनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 27 एफआईआर दर्ज की गईं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की चार धाराओं का सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया। एफआईआर के संकलन के मुताबिक, धारा 3(5) का इस्तेमाल 22 मामलों में, धारा 223(ए) का 18 मामलों में और धारा 221 व 132 का इस्तेमाल 17-17 मामलों में किया गया।

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