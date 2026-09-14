विमल इलायची विज्ञापन विवाद: शाहरुख-अजय-टाइगर को झटका, कंपनी की याचिका कोर्ट ने की खारिज; जानें पूरा मामला

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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अदालतें इस मामले में याचिकाकर्ता की शिकायतों को उठाने के लिए अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक मंच हैं। यह टिप्पणी ‘फोरम कन्वीनियंस’ के सिद्धांत के तहत की गई। विज्ञापन दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विमल इलायची के निर्माताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। एफडीए ने विज्ञापनों में उत्पाद को कथित तौर पर गलत तरीके से पेश करने को लेकर ये नोटिस जारी किए थे।

याचिका दायर करने वाली कंपनी पीबी एग्रो एलएलपी ने कहा कि वह ‘विमल’ ब्रांड के तहत इलायची उत्पाद के प्रचार के लिए प्रतिष्ठित अभिनेताओं की सेवाएं लेती है। कंपनी ने कहा कि इन कलाकारों के साथ किए गए उसके प्रचार समझौते लागू कानूनों के पूरी तरह अनुपालन में हैं।



याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नियामकीय नोटिस जारी करते हुए आरोप लगाया कि विमल इलायची के विज्ञापन, महाराष्ट्र में प्रतिबंधित चबाने वाले उत्पाद विमल पान मसाला का परोक्ष प्रचार करते हैं।