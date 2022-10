कैसे मनेगा छठ पर्व: दिल्ली में यमुना हुई प्रदूषित, हर तरफ बहता दिखा सफेद जहरीला झाग

देशभर में शुक्रवार से छठ महापर्व शुरू हो जाएगा, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में घाटों की सफाई से लेकर कृत्रिम घाट बनाने तक का काम शुरू हो गया है। दो साल बाद एनजीटी ने यमुना किनारे छठ मनाने की इजाजत दी है। लेकिन यमुना में सफेद बर्फ सी बहती झाग दिखाई दे रही है, जिसको लेकर जानकार चितिंत हैं। दरअसल यह सफेद झाग जहरीला होता है और इससे कई तरह की बीमारी होने का खतरा है।

#WATCH | Delhi: Heavy pollution and toxic foam seen in river Yamuna pic.twitter.com/74nsncDV5l