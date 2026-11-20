दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय विस्तार (सेंट्रल विस्टा) पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर स्थित सौ साल से अधिक पुरानी मस्जिद को विध्वंस से बचाने की मांग वाली याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।

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न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कहा कि कादिमी मस्जिद या मस्जिद कृषि भवन से संबंधित एक अन्य याचिका अगले सप्ताह सुनवाई के लिए आएगी, इसलिए मोहम्मद यासिर द्वारा दायर वर्तमान याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है।