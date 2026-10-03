आंदोलन से त्योहारी कारोबार प्रभावित होने की आशंका: हर्ष मल्होत्रा

अमर उजाला ब्यूरोदिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में विपक्षी दलों के आंदोलन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन का असर दिल्ली समेत देशभर में 1 अक्तूबर से शुरू हुए व्यापारिक और त्योहारी सीजन पर पड़ रहा है। मल्होत्रा ने कहा कि अगले तीन महीनों के कारोबार को लेकर दिल्ली के व्यापारिक संगठन चिंतित हैं।उन्होंने दावा किया कि कई व्यापारिक संगठन उनके संपर्क में हैं और आंदोलन के कारण कारोबार प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं। उनके मुताबिक, जुलाई में भी आंदोलन के चलते दिल्ली का व्यापार प्रभावित हुआ था और अब त्योहारी सीजन में ऐसी स्थिति दोबारा बनने की चिंता है। मल्होत्रा ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट दलों और अन्य विपक्षी दलों पर आंदोलन के जरिए पुलिस-प्रशासन पर दबाव बनाने एवं राजनीतिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया।