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एच1एन1: दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 2446 मरीज, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए सख्त निर्देश; अलर्ट मोड में रेखा सरकार

Wed, 26 Aug 2026 07:46 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 26 Aug 2026 07:46 PM IST
सार

राजधानी में बुधवार को एच1एन1 के 138 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को फ्लू से निपटने के लिए अलर्ट स्थिति पर कर दिया है। 

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H1N1 2,446 Swine Flu Patients in Delhi and 138 new swine flu cases in 24 hours
symptoms of swine flu - फोटो : AI

विस्तार
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राजधानी में बुधवार को एच1एन1 के 138 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों को फ्लू से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर कर दिया है। दिल्ली में कुल एच1एन1 के मामलों की संख्या 2446 पहुंच गई है। इसके बाद सभी अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग में समर्पित फ्लू कॉर्नर बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक अस्पताल में कम से कम पांच आइसोलेशन बेड तैयार रखने होंगे। बड़े अस्पतालों में इन्फ्लूएंजा और दूसरी संबंधित बीमारियों के मरीजों के लिए 10 या उससे अधिक आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की जाएगी।

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स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को दिए निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को सभी सरकारी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सभी सरकारी अस्पतालों को इमरजेंसी, जांच, आइसोलेशन, दवाओं और 24 घंटे मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को घबराने के बजाय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। संदिग्ध मरीजों में लक्षण मिलने पर तुरंत जांच कराने और जरूरत के अनुसार स्वैब लेकर जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम और सैंपल लेने से जुड़े जरूरी सामान का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है।
 
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24 घंटे डॉक्टर, दवाओं का पर्याप्त स्टॉक
अस्पतालों को शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी रोस्टर तैयार करने और डॉक्टरों तथा मेडिकल स्टाफ की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इमरजेंसी में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की तैनाती भी होगी। बैठक में मंत्री ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। अस्पतालों को जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने और इसकी नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद करने को भी कहा गया है, ताकि मरीजों के इलाज में किसी तरह की रुकावट न आए।

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बच्चों और बुजुर्गों पर होगा विशेष ध्यान
बैठक में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष निगरानी में रखने के लिए कहा गया है। अस्पतालों को इन संवेदनशील आयु वर्ग के मरीजों की समय पर जांच और उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन्फ्लूएंजा के लक्षण और बचाव की जानकारी देने वाले बैनर भी अस्पतालों के इमरजेंसी और भीड़ वाले स्थानों पर लगाने को कहा गया है। दिल्ली में अब तक इन्फ्लूएंजा-ए के कुल 3177 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मामलों के रुझान और अस्पतालों की तैयारियों पर नजर रख रहा है।

घबराएं नहीं, सतर्क रहें
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक अस्पतालों में आए ज्यादातर मरीजों में हल्का बुखार और सामान्य लक्षण मिले हैं और वे एक-दो दिन में ठीक हो गए। सरकार ने अस्पतालों में बेड, जांच, दवाओं और इमरजेंसी सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की है। उन्होंने लोगों से सांस से जुड़ी स्वच्छता, हाथों की सफाई, सही तरीके से मास्क पहनने और खांसी-छींक के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। लक्षण होने पर भीड़ वाली जगहों से बचने और खासकर जोखिम वाले लोगों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया। उन्होंने लोगों को खुद से दवा लेने से भी बचने की सलाह दी।
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