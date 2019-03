गुरुग्राम मारपीट मामले में आया नया मोड़, अब आरोपी ने कराया मामला दर्ज 

गुरुग्राम के भोंडसी स्थित भूपसिंह नगर में धुलंडी (फाग) के दिन दो समुदायों के बीच हुई मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। अभियुक्त राजकुमार ने इस मामले में बयान देते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

#UPDATE Attack on a family by a mob in Gurugram's Bhondsi on March 21: Gurugram Police has registered a cross FIR on the complaint by an accused, Rajkumar. #Haryana



राजकुमार का कहना है, 'घटना के दिन मैं बाइक पर जा रहा था, तभी एक गेंद आकर मुझे लगी। जब मैंने इस पर आपत्ति जताई तो वहां खेल रहे लोगों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद मैं अस्पताल में भर्ती था और जब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो मैं अस्पताल से चला गया।'

Acused Rajkumar has stated in his complaint, 'I was going on a bike when a ball hit me. When I objected, I was beaten up by people who were playing there. Some people rescued me. I was admitted in the hospital&when I got to know that I have a case against me, I left the hospital' https://t.co/9CZMtHFelR