Delhi NCR News: दूसरे से दोस्ती के शक में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवती की हत्या का शक, डेढ़ साल से दोनों थे दोस्त

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-ड्रग एडिक्ट आरोपी पर पहले से दर्ज है आपराधिक मामले, घटना को अंजाम देकर भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपीतिलक नगर के महावीर नगर इलाके में बुधवार की रात घर में घुसकर 21 साल की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुस्कान की हत्या करने वाला आरोपी अभी पकड़ से दूर है। पुलिस की कई टीम आरोपी जिम ट्रेनर आकिब उर्फ इमरान की तलाश कर रही है। घटना को अंजाम देने के बाद भागते समय आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतका की डेढ़ साल से आरोपी की जान-पहचान थी। आशंका है कि दूसरे से दोस्ती की शक में आरोपी ने उसकी हत्या की है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा।पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि बुधवार शाम 7.24 बजे तिलक नगर थाना पुलिस को महावीर नगर में एक लड़की को चाकू मारे जाने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंची। जहां पता चला कि घायल मुस्कान को उसके परिवार वाले जनकपुरी के अमर लीला अस्पताल लेकर गए हैं। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू की।पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम और फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने वहां निरीक्षण कर साक्ष्य हासिल किए। जांच में पता चला कि घटना के समय मुस्कान घर से अकेली थी। इसी दौरान आरोपी घर में घुसा और दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और आरोपी उस पर चाकू से हमला कर वहां से भाग गया। मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि मुस्कान दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन लर्निंग से स्नातक दूसरे वर्ष की छात्रा थी। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम भी करती थी। वह अपनी मां, दो बहनों और भाई के साथ महावीर नगर में रहती थी। उसने बताया कि उसकी बहन पास के ही इलाके में रहने वाले आकिब उर्फ इमरान नाम के एक लड़के को जानती थी। इमरान जिम ट्रेनर था, जहां मुस्कान जाती थी। करीब डेढ़ साल पहले दोनों की जान-पहचान हुई थी। भाई ने इमरान पर उसकी हत्या करने का शक जताया। पुलिस ने उसके बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया।पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिसमें घटना के बाद आरोपी घटनास्थल से भागता हुआ कैद हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की धर-पकड़ के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और टीमें दिल्ली और एनसीआर में उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है।