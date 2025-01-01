Delhi NCR News: रूट नंबर-156 पर पुराने गुरुग्राम से न्यू गुरुग्राम तक दौड़ी गुरुगमन बस

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फोटो-जीएमसीबीएल ने रूट नंबर-156 पर दो गुरुगमन सिटी बसों का संचालन शुरू किया है। इस रूट पर सिटी बसों को चलाने की पिछले काफी समय से मांग की जा रही थी। यह बसें गुरुग्राम बस अड्डा व महावीर चौक से वाया जिला कोर्ट, राजीव चौक से होते हुए सेक्टर-56 मेट्रो स्टेशन तक संचालित होगी। इस रूट पर दो सिटी बस चलने से पुराने शहर से न्यू गुरुग्राम तक यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी।गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) के मिली जानकारी के अनुसार गुरुगमन सिटी बस रोजाना सुबह 6.15 बजे सेक्टर-56 मेट्रो स्टेशन से रवाना होगी। वहीं, दूसरी सिटी बस सुबह 6.20 बजे गुरुग्राम बस अड्डा-महावीर चौक से रवाना होगी। यह दोनों बसें सुबह से शाम तक कई चक्कर लगाएंगी। इस रूट पर सिटी बसों का संचालन शुरू होने से सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। अभी तक सेक्टर-56 से बस अड्डा तक आने के लिए लोगों को अपने निजी वाहनों से आवागमन करना पड़ता है या फिर ऑटो व कैब बुकिंग करनी पड़ती है।