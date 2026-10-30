दो युवतियों की रूह कंपाने वाली आपबीती: स्कॉर्पियो सवार ने घेरा, कार में बैठने और खाना खाने का बनाया दबाव

युवतियों का कहना है कि महिला के उल्टी करने पर वे कुछ देर वहां रुकीं और पानी का इंतजाम कराया। इसके बाद दोनों कार सवारों ने उन्हें अपने साथ बैठकर कुछ खाने के लिए कहा। युवतियों ने पास की मोमोज की दुकान का हवाला दिया। उनका आरोप है कि वे हालात बिगड़ने के डर से कार में बैठीं, लेकिन खिड़की थोड़ी खुली रखी। दुकान के पास पहुंचने पर उन्होंने कार से बाहर जाकर खाना खाने की बात कही। इसी दौरान युवती ने अपने दोस्तों को संदेश भेजा और फोन आने का बहाना बनाकर कार से उतर गई। उसने पुरुष को उसके दिए रुपये वापस कर दिए।